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В Бирмингеме в заброшенном доме жили одни 82 чихуахуа

Сегодня, 17:55

Все начиналось с двух собак, которых завела супружеская пара. В итоге появилось аж 82 особи.

 После того, как в Бирмингеме женщина умерла от несчастного случая, полиция поехала к ней домой. То, что они увидели, повергло в шок – собак было столько, что они сразу не смогли их посчитать. Позвонили в службу спасения животных, сообщили, что в заброшенном доме более 30 собак, которые жили одни.

Спасатели сначала не приехали из-за других дел, но когда оказались на пороге, то были также ошарашены. Герчи Боал, инспектор из службы, насчитал 82 собаки породы чихуахуа. Как позже он рассказал, то собаки все выходили и выходили – они были повсюду, даже за стиральной машиной. Также у собак наблюдалось нарушение поведения и агрессия, из-за скрещивания близкородственных связей, в результате которого их и было так много.

Также, когда полицейские с работниками общества защиты животных спасали собак, увидели животных с многочисленными травмами и ожогами, а также с пострадавшей шерстью – она была запутанной и с блохами.

Теперь собаки обрели новые дома, однако четырех чихуахуа все же разрешили забрать хозяину. Все произошло еще год назад, но недавно факт стал известен благодаря программе на телевидении.

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