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В США очевидец заснял НЛО, направляющийся к Марсу

Сегодня, 16:33

24 июня в небе над США мужчина решил заснять ночное небо. После просмотра видео он обнаружил, что на одном из кадров НЛО направляется к Марсу.

Сначала корабль пришельцев нельзя было заметить невооружённым глазом. Лишь с помощью программного обеспечения очевидец понял, что ему удалось заснять корабль инопланетян. НЛО двигался по прямой траектории, после чего зашёл за Марс, словно скрылся у своей базы. Это является очередным доказательством, что на Красной планете существует жизнь, отметил один из уфологов, ознакомившись с ситуацией. По мнению эксперта, база скрывается на северной части Марса.

Однако бесспорных доказательств этому нет на данный момент, о чём неоднократно говорили представители NASA. Американские и британские уфологи назвали находку сенсацией, ведь благодаря полученным снимкам удастся изучить форму корабля пришельцев, а по записанному видео – понять, куда полетели инопланетяне.

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