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Жительница Индии отравила почти сотню человек за критику в ее адрес

Сегодня, 16:23

Прадня Сурвас намеревалась отравить всю семью мужа за то, что они высмеивали ее умение готовить и цвет кожи.

В Индии 23 летняя женщина отравила гостей на пиршестве. В результате чего, 88 человек попали в больницу. Пять человек умерли. Среди умерших четверо детей.

После того, как у женщины не осталось сил терпеть критику в свой адрес, она подмешала в еду крысиный яд. На новоселье пригласили более 120 человек, еду подавали с двух часов дня до одиннадцати вечера.

На боли в животе начали жаловаться те, кто ел в более позднее время. Отравившийся подросток рассказал, что в день празднования блюдо было горьким. Индианка решила, что застолье в честь новоселья это отличное место для мести, ведь там будут есть все, кого она хотела убить.

Теперь злопамятной Прадне грозит смертная казнь.

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