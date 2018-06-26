Таинственное чудовище, мешающее спать младенцу, попало на видео

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Мерзкое бледного цвета существо напугало отца ребёнка.

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое несколько дней назад отцом годовалого ребёнка. На представленных кадрах видно, как таинственное чудовище, мешающее спать младенцу, ползает по детской кроватке.

Автор ролика поясняет, что всегда записывает происходящее вокруг его маленькой дочери на камеру, чтобы быть всегда в курсе событий. Изображение передаётся на экран, установленный в его комнате. Однажды он проснулся посреди ночи, поскольку его что-то тревожило. У мужчины возникло странное ощущение, будто в его доме происходит что-то плохое. Отец сразу же посмотрел на монитор и ужаснулся. То, что он увидел на экране, глубоко его потрясло. По ту сторону дисплея его малышка ползала по кроватке и не могла заснуть. Причиной тому послужило странное существо, которое было рядом и извивалось, якобы специально мешая ребёнку. Это чудовище было мерзким с бледной кожей. Было заметно, что девочка пыталась отогнать монстра ножкой. Отец решил, что ребёнок видит эту сущность и пытается избавиться от неё.

Когда мужчина прибежал к кроватке, то уже ничего там не заметил. Странное чудовище исчезло и больше не появлялось. Вместе с тем в распоряжении родителя осталась запись происходящего, которая не даёт ему покоя. Если бы её не было, мужчина решил бы, что это ему привиделось или он стал жертвой галлюцинаций, однако всякий раз, пересматривая ролик, он не может совладать с чувствами тревоги за свою дочь, которую преследует таинственный монстр.