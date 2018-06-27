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«Любил сиськи»: По заказу родни на урне с прахом нарисовали женскую грудь

Сегодня, 01:45

Клиенты ритуальной компании выбирали из трех предложенных эскизов. Оказывается, воля умершего может быть очень странной.

В сети появился забавный снимок, на котором изображена розовая похоронная урна. На ее крышке красиво нарисовали женскую грудь, что повергло пользователей в шок. Оказывается, это было сделано по заказу родни. Свой выбор они аргументировали тем, что их покойный родственник очень любил «сиськи».

Примечательно, что рисунок, который будет увековечен на урне, клиенты ритуальной компании выбирали из трех экземпляров. Сразу видно, что бюро подготовлено выполнять самую странную волю усопшего.

Предположительно, среди эскизов могут быть и более пикантные рисунки. Ситуация повеселила пользователей сети, которые стали вспоминать смешные и нелепые фразы, написанные на урнах их умерших родственников.

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