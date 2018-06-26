Охотник из Колорадо снял на камеру неуловимого «бигфута»

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Загадочный монстр обитал вблизи Денвера.

В индейской резервации в американском штате Нью-Мексико прошла ежегодная конференция уфологов, которые явили миру новые доказательства существования пришельцев, НЛО и прочих мифических существ. Множество исследователей рассказывали про самые интересные события со всего мира, однако серьёзное внимание привлекли лишь некоторые из них. Одной из таких историй стало описание встречи жителя Колорадо с таинственным чудовищем. Триандцатьлет назад он отдыхал на природе в кемпинге неподалеку от Квадратной горы, расположенной в Национальном заповеднике Арапахо вблизи от Денвера. В определённый момент, сидя в своей палатке, он услышал сильные раскаты гром и рычание некоего зверя. Решив сперва, что это храпит его сосед по палатке, мужчина не придал этому факту значения, однако потом он понял, что речь идёт не о человеке. Выглянув на улицу, он заметил образ грозного косматого животного, которое стояло на двух ногах в пятидесяти метрах от него. Мужчина снял на камеру это существо, после чего оно скрылось. Американец уверен, что ему удалось запечатлеть неуловимого «бигфута».

Ранее мы писали, что в Канаде охотник заметил в лесу загадочное существо. Мужчина спрятался за дерево и снял на видео животное, напоминающее Йети.