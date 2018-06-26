VistaNews.ru


«Человек из будущего»: Британца отправили в 2365 год через портал

Сегодня, 12:17

Мужчина утверждает, что путешествие во времени возможно. Он работал на правительство Великобритании в рамках секретной операции, информирует Еxpress.

Британца отправили в 2365 год через специальный портал, о чем он сам рассказал журналистам, скрывая свое лицо. «Человек из будущего», так его прозвали СМИ, утверждает, что работал на правительство Великобритании, которое активно практикует временные путешествия с целью просмотреть передовые технологии будущего.

По словам мужчины, за такую работу ему предложили 200 тысяч евро, на что он согласился, не раздумывая.

Британец рассказал, что правительство не совсем точно знает, как именно работает процесс временных переправок, потому могут произойти неожиданные последствия. Единственное, в чем уверенны власти, это сама возможность совершать такие переправы и их активно проводят на секретной основе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Путешественник во времени» прошел тест на полиграфе

Человек из будущего предупредил о конце света

"Вперёд в будущее": Житель Великобритании показал снимок 6000 года

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рекомендуем