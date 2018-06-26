«Человек из будущего»: Британца отправили в 2365 год через портал

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Мужчина утверждает, что путешествие во времени возможно. Он работал на правительство Великобритании в рамках секретной операции, информирует Еxpress.

Британца отправили в 2365 год через специальный портал, о чем он сам рассказал журналистам, скрывая свое лицо. «Человек из будущего», так его прозвали СМИ, утверждает, что работал на правительство Великобритании, которое активно практикует временные путешествия с целью просмотреть передовые технологии будущего.

По словам мужчины, за такую работу ему предложили 200 тысяч евро, на что он согласился, не раздумывая.

Британец рассказал, что правительство не совсем точно знает, как именно работает процесс временных переправок, потому могут произойти неожиданные последствия. Единственное, в чем уверенны власти, это сама возможность совершать такие переправы и их активно проводят на секретной основе.