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США: Учения НАТО у берегов Норвегии – мощный сигнал для России

Сегодня, 12:07

Запад, видимо, очень обеспокоен тем, как быстро РФ восстанавливает свою былую военную мощь. Любое действие – вызывает противодействие.

У берегов Норвегии НАТО провело крупные учения. В США считают, что это – мощный сигнал для России.

С сообщением об этом выступил Джон Ричардсон. Он является адмиралом и начальником штаба ВМС США. С его слов,  после этого Москва должна понять, что западное партнёрство в военном направлении укрепляется.

Также эти учения должны показать для России повышение интереса НАТО к северным странам.

В Норвегии это событие комментируют достаточно странным образом. Министр обороны сообщил, что ситуация в стране была спокойной всего лишь шесть лет тому назад. А вот сейчас «всё поменялось».

Что именно, он уточнять не стал. Тем более непонятной для экспертов является его дальнейшее предложение о том, что ситуация стала «более неопределённая» и речь «не только о России». Однако, проведение большего количества учений с союзниками по НАТО стало необходимым.

При этом глава Минобороны Норвегии отметил, что Москве не стоит беспокоиться по этому поводу.

Норвегия, сказал он, хочет быть для России «предсказуемым соседом».

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