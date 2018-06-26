На Земле лишь 59% людей пользуются смартфонами

Сегодня, 11:32

Эксперты из компании Pew Research Center опубликовали список статистики по популярности смартфонов в разных странах мира.

Согласно статистике, в мире лишь 59% человечества пользуются смартфонами, а остальные являются пользователями обычных телефонов или же вообще не имеют вышеупомянутых девайсов. Pew Research Center обнародовали статистику, согласно которой наибольшее количество пользователей смартфонов находится в Южной Корее (94%) и Израиле (83%), затем в списке идет Австралия, Швеция и Нидерланды. В статистике можно проследить какими именно девайсами пользуются люди, и в каких странах. В начале идут пользователи смартфонов, затем пользователи обычных телефонов не на базе Android или IOS, а замыкают статистику люди без телефонов.

59% общества пользуются смартфонами, 31% от мирового населения имеют обычные смартфоны, а остальные 8% живут без мобильной связи. США расположена на восьмом месте с количеством пользователей телефонов в 77%, а Россия и Япония разделили двадцать первое место – 59%. Специалисты подчеркивают, что чем лучше развита страна, тем больше пользователей современной техники.