«Легко и замечательно»: Пожилая британка пришла на свадьбу с мочалкой на голове

Сегодня, 01:15

Женщина не могла найти головной убор, который сочетался бы с её платьем, и решила использовать предмет гигиены. После этого пенсионерка стала настоящей звездой сети.

Пожилая британка по имени Лилиан Смит придумала новую элегантную шляпу. Женщина решила написать о своём методе в редакцию журнала Take A Break. В письме она указала, что пришла на свадьбу с мочалкой на голове, так как длительное время не могла найти подходящего головного убора, который подходил бы к платью.

По словам пенсионерки, она просто прикрепила мочалку к зажиму для волос, и поняла, что всё очень «легко и замечательно». По словам британки, предмет гигиены отлично подходил к её наряду.

Многие оценили изобретательность пенсионерки, которая уже успела стать звездой Сети. Многие люди просили женщину рассказать о всех её секретах, которые, уверены люди, не менее изобретательные.