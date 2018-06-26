"Роковая исповедь": Священники несколько лет насиловали женщину благодаря шантажу

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Один из богословов надругался над прихожанкой 380 раз.

В Индии пять священников Маланкарской Православной Сирийской Церкви временно отстранили от службы из-за обвинений в тяжком преступлении. Местная пресса пишет, что представители религиозной организации шантажировали и насиловали женщину. История получила огласку после того, как в полицию обратился муж потерпевшей, которому она призналась, будучи не в силах терпеть издевательства.

По словам индийца, один из священников начал систематически насиловать его супругу после того, как она покаялась ему, что была с другим мужчиной до свадьбы. «Роковая исповедь» дорого обошлась богобоязненной женщине. «Духовный наставник» грозя, что расскажет обо всём мужу женщины, несколько лет вынуждал её исполнять его интимные прихоти.

Спустя время об этом стало известно ещё одному священнику, который также начал шантажировать прихожанку и вынуждать заниматься с ним сексом. Впоследствии в ситуацию были вовлечены ещё три священнослужителя, которые благодаря шантажу поочерёдно совершали надругательства над индийкой. Один из них изнасиловал прихожанку более 380 раз. Когда женщина уже не могла терпеть издевательств, она рассказала обо всём супругу. Тот обратился в полицию и к руководству Маланкарской Православной Сирийской Церкви. Сейчас фигуранты скандала находятся под следствием. Священники отстранены от служб и дожидаются окончания внутреннего расследования.

Ранее мы писали, что священник утопил девушку, которую он принял за «вампира». Трагедия произошла во время обряда крещения.