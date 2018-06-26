"Детские браки, изнасилования и отрезанные гениталии": Индия стала самой опасной страной для женщин

Сегодня, 10:36

Ежедневно здесь насилуют сотни представительниц слабого пола.

Международные социологические группы изучили проблему дискриминации по гендерному признаку и нарушения прав женщин по всему миру, определив, в какой из стран родиться с «неправильным» полом – уже является преступлением.

Как показали исследования, хуже всего дела с этим обстоят в Азии и Африке. Самой же опасной для женщин страной признана Индия. Здесь ежедневно регистрируют сотни заявлений б изнасилованиях. При этом правозащитники утверждают, что это лишь верхушка айсберга, потому что латентная преступность не учитывается властями. Большинство жертв сексуального насилия боятся говорить об этом, чтобы не стать изгоями в консервативном обществе.

Ситуация в Индии существенным образом изменилась в последние годы. Ещё недавно она была на четвёртом рейтинге среди стран, где наблюдается незавидное положение женщин. На расположение в списке повлияли участившиеся случаи нападений на предстаивтельниц слабого пола с использованием кислоты, а также женские гениталии, отрезанные публично для устрашения, изнасилования, детские браки и прочие нарушения прав человека.

Всего в рейтинге 10 стран. Помимо Индии, сюда включены Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия. Десятое место стало удивлением для многих. Его отвели для США. Средоточие мировой демократии обвинили в массовых нарушениях прав женщин на фоне херрасмента.