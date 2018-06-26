В США женщину жестоко избили и ограбили в очереди за едой

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Пострадавшая поссорилась с одной из посетительниц ресторана быстрого питания. Та была не многословной и сразу же пустила в ход кулаки. Клиенты заведения и сотрудники просто стояли и бездействовали.

Данное происшествие случилось в США в Сакраменто. Там молодая Нихель ДеГузман отправилась в воскресный вечер в ресторан быстрого питания Тако Белл, чтобы перекусить во время прогулки.

Когда Нихель ДеГузман стояла в очереди, чтобы оплатить еду, к ней подошла молодая чернокожая женщина и стала вперёд. Девушка справедливо отметила, что стояла в очереди первой, но её агрессивная соперница обернулась, выкрикнула несколько слов и сразу же кинулась в драку.

В итоге, девушка бросила Нихель на землю, ударила её по лицу семь-восемь раз по лицу. После этого она забрала у избитой соперницы наличные деньги и выбежала из ресторана.

Однако по словам пострадавшей ужасное здесь не факт конфликта и драки, а то, что её жестоко избили и ограбили на глазах у целой толпы людей. Посетителей было в Тако Белл, по словам Нихель, около 15 человек, и никто из них не помог. Точно такая же реакция была и у обслуживающего персонала.

Нихель заявила администрации ресторана, что ей нужно заполнить специальный отчёт о происшествии, но она сделала вид, что не понимает о чём девушка говорит. После этого один из молодых людей пошёл и позвонил высшему руководству, которые потребовали имя и номер телефона Нихель для разбирательства действий сотрудников Тако Белл.

Сейчас девушка работает с корпоративными представителями, а 33-летнюю нападавшую с деньгами поймала полиция неподалёку от ресторана, на этой же улице.