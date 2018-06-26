Огромные черви поселились в груди китаянки из-за сырой воды

Сегодня, 10:13

Три паразита длиной 30 и 15 сантиметров успешно удалены. Инцидент произошел с 53-летней женщиной в поселке провинции Хубэй.

В Китае женщина с детства привыкла пить сырую воду, хотя власти и всевозможные ведомства запрещают это делать из-за риска серьезного заражения. Так в груди китаянки поселились огромные черви в количестве трех штук, длиной в 30 и 15 сантиметров. Медики вырезали личинки и установили, что этот вид паразитов обитает в мышцах животных и людей.

По словам пострадавшей, три года назад она почувствовала странные ощущения под правой подмышкой, бугорок иногда исчезал и постепенно переходил в область груди. В результате кожа сильно покраснела, распухла и приносила неприятные ощущения от зуда, тогда женщина и обратилась к медикам.

Все произошло из-за сырой воды, а потому в Китае рекомендуют пить ее из кулеров или пластиковых бутылок, но не из крана.