В Австралии журналист решил достичь загадочного всетельного оргазма

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Мужчина решил на себе проверить тантрический секс. Он четыре часа старался достичь удовлетворения под руководством специалиста, но в итоге результат его сильно удивил.

В Австралии журналист Грант Стоддард после просмотра рекламы решил достичь загадочного всетельного оргазма. По словам мужчины, его заинтересовал не столько эффект, как профессиональная тяга к разоблачению.

Грант Стоддард рассказал, что тантрический гуру по имени Мичико на своём сайте заявлял, что работает в данной области 25 лет и у него есть целые тысячи довольных клиентов. Больше всего журналиста подкупил рекламный ролик. В нём всё было «восхитительно глупым» и противоположным тому, что мужчина ожидал от тантрического секса. Поэтому Грант Стоддард и решил записаться на приём, чтобы протестировать всё на себе.

Учитель Мичико проводил сеансы в неряшливом доме с «обшарпанным» интерьером. В одной из комнат стоял массажный стол, который был буквально окутан дымом благовоний. По словам журналиста, на сеансе он разделся до нижнего белья и постарался расслабиться от звуков эмбиента, которые перебивали крики пьяниц с улицы. Мичико работал с неким «энергетическим контуром», связанным с пенисом, анальным отверстием, пупом, шеей и языком.

После его упражнений началась работа с партнёршей. Девушка всё время закатывала глаза и улыбалась. После этого начался массаж, для освобождения сексуальной энергии, но вот ощущения появились лишь на пару секунд.

В итоге Мичико массировал журналисту две чакры. Всё это длилось четыре часа. Результата мастер так и не достиг, заявив, что Стоддард слишком много занимается сексом, поэтому всетельного оргазма и не получил. Журналист же считает, что Мичико халтурил, и не заплатил за сеанс, стоимость которого стартует от 340 долларов.