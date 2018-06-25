Вчера, 22:57

Королевским особам нужно безукоризненно исполнять все правила и законы. Новоиспеченная жена принца Гарри все уже прочувствовала на себе.

Меган Маркл отказалась от любимых блюд ради короны, например, от филиппинского адобо из курицы, только потому, что там чрезмерное количество чеснока. По британских правилам, королевским представителям не позволительно есть лук и чеснок, так как после него появляется неприятный аромат изо рта. Вся семья ежедневно ходит на встречи, общается с людьми, поэтому нельзя допустить подобного «позора». Да и сама Елизавета II терпеть не может эту приправу, однако если никаких встреч не будет, девушка сможет себя побаловать любимым блюдом. Девушке также пришлось оставить привычные откровенные наряды любимых темных цветов и начать одеваться в сдержанную одежду пастельных цветов.

Никаких накрашенных ногтей – только аккуратные ухоженные руки без вызывающего лака.

Принцессе Сассекской еще многому предстоит научиться, у нее все только начинается.