Сегодня, 22:30

В момент, когда крокодил начал есть другого аллигатора, тот был еще жив. Изначально животные сражались, а жертва всячески пыталась спасти свою жизнь.

Очевидцы засняли, как аллигатор-каннибал за несколько секунд съел сородича. Страшное сражение произошло в заповеднике озера Апопка в округе Ориндж, штат Флорида. Очевидцы рассказали, что изначально между животными началось кровавое сражение. В результате большой аллигатор за несколько секунд проглотил сородича, меньше его по размерам.

Спустя короткое время от жертвы не осталось и следа кроме хвоста, торчащего изо рта аллигатора-каннибала. Эксперты утверждают, что подобные явление среди крокодилов могут наблюдаться из-за недостатка пищи.