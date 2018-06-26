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Аллигатор-каннибал за несколько секунд съел сородича

Сегодня, 22:30

В момент, когда крокодил начал есть другого аллигатора, тот был еще жив. Изначально животные сражались, а жертва всячески пыталась спасти свою жизнь.

Очевидцы засняли, как аллигатор-каннибал за несколько секунд съел сородича. Страшное сражение произошло в заповеднике озера Апопка в округе Ориндж, штат Флорида. Очевидцы рассказали, что изначально между животными началось кровавое сражение. В результате большой аллигатор за несколько секунд проглотил сородича, меньше его по размерам.

Спустя короткое время от жертвы не осталось и следа кроме хвоста, торчащего изо рта аллигатора-каннибала. Эксперты утверждают, что подобные явление среди крокодилов могут наблюдаться из-за недостатка пищи.

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