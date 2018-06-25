"Вышла замуж по залёту": Меган Маркл подтверждает слухи о беременности

Вчера, 22:28

Новоиспеченная жена принца Гарри капризничает – она отказалась от двух поездок.

В мае в Лондоне произошла самая главная свадьба этого года – любимый внук Королевы Елизаветы II женился на голливудской актрисе Меган Маркл. По законам и правилам представители королевской семьи обязаны ездить по миру для благотворительных целей. И когда нужно было лететь в Океанию, принцесса Сассекская отказалась отправляться туда. Сейчас там ходит вирус Зика и он очень опасен для беременных. Таким образом Меган Маркл подтверждает слухи о беременности. Поклонники шутят, что актриса "вышла замуж по залёту".

Также медовый месяц провели не в запланированной Африке, а в Канаде. Это может быть связано с прививками, которые делают при въезде, что также нежелательны девушкам в положении. Однако пока известно точно, что принц Гарри в бешенстве от поведения своей жены.

На этом скандалы в дворце не утихают. Уже несколько месяцев говорят, что Кейт Миддлтон на дух не переносит Маркл. Такое поведение супруги принца Уильяма совсем не нравится братьям, которые хотели жен-подружек.