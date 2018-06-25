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В США показали цветок-кокон с «запахом смерти»

Сегодня, 21:02

Из-за токсичного и разлагающегося запаха плоти необычный цветок прозвали «трупным растением». Такой резкий запах предназначен для привлечения опылителей.

В США показали цветок-кокон с «запахом смерти». Цветение подобного растения достаточно редкое явление, которое можно наблюдать лишь один раз за 5 лет. Поэтому лучший совет, который могли дать ботаники: «Просто продолжайте смотреть». Расположен «цветок трупа» в атриуме школы Фасера университета Миссисипи.

Отмечается, когда 5-футовый цветок расцветает, то становится еще более потусторонним. Мало того, что растение само по себе достаточно пугающее, но оно еще и источает гнилой запах, который достаточно токсичен и напоминает запах разлагающегося трупа.

В четверг утром группа зрителей собралась вокруг цветка, чтобы стать свидетелями его цветения. Некоторые даже сфотографировались рядом с «цветком-убийцей», несмотря на характерный «запах смерти».

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