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Снимки изучают уфологи, которые и поставят окончательный вердикт. Свидетелем странного объекта стал Ник Кэнворд, опубликовавший снимок в социальной сети.

Ник Кэнворд в социальной сети опубликовал снимок со странным явлением и написал, что белый НЛО «упал на головы» жителей Великобритании. Мужчина считает, что он стал свидетелем появления на Земле представителей внеземной цивилизации и спрашивает других пользователей, чем мог быть белый след в небе.

Свидетелями странного явления стали и жители Забайкалья, которым удалось запечатлеть черное кольцо в небе, схожее на таинственный портал. Этот момент не на шутку напугал россиян, ведь подобные кольца уже наблюдали в Новосибирске и городах других государств.