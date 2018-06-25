VistaNews.ru


В Индонезии расчленили питона и достали переваренный труп женщины

Сегодня, 19:40

Местные жители пришли в ужас от этой ситуации и боятся выходить на улицы.

Восьмиметровая змея поглотила 54-летнюю женщину в Индонезии. Переваренный труп индонезийки местные жители достали из питона после того, как расчленили его. Инцидент произошёл на днях в одной из провинций. Женщина пропала в прошлый четверг. После того, как она всю ночь не давала о себе знать, сыновья отправились на её поиски.

В джунглях они нашли вещи матери: сандалии, мачете и погашенный факел. Рядом были взъерошенные кусты, в связи с чем, юноши заподозрили неладное. Продолжив поиски, они обнаружили недалеко от места происшествия питона, длинною в восемь метров. Его живот был раздут, а сам он не мог передвигаться.

Молодые люди убили рептилию и оттащили его труп в деревню, где местные жители вскрыли змею. В желудке хищника обнаружили труп женщины, который змея уже начала переваривать. Ноги погибшей были обращены ко рту рептилии, что говорит о том, что она сперва схватила индонезийку за голову. Местные жители шокированы произошедшим и теперь боятся выходить на улицу, опасаясь, что подобные монстры ещё могут обитать где-нибудь в округе.

Ранее мы писали, что в Индии 40-килограммовый питон едва не задушил лесника. Мужчина вместо того, чтобы обезвредить опасное животное, принялся делать с ним фото.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Индонезии тело пропавшей женщины нашли в брюхе гигантского питона

В Индонезии спасатели сняли питона с крыши строительным краном

В Австралии питон съел кота и попытался скрыться

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем