В Индонезии расчленили питона и достали переваренный труп женщины

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Местные жители пришли в ужас от этой ситуации и боятся выходить на улицы.

Восьмиметровая змея поглотила 54-летнюю женщину в Индонезии. Переваренный труп индонезийки местные жители достали из питона после того, как расчленили его. Инцидент произошёл на днях в одной из провинций. Женщина пропала в прошлый четверг. После того, как она всю ночь не давала о себе знать, сыновья отправились на её поиски.

В джунглях они нашли вещи матери: сандалии, мачете и погашенный факел. Рядом были взъерошенные кусты, в связи с чем, юноши заподозрили неладное. Продолжив поиски, они обнаружили недалеко от места происшествия питона, длинною в восемь метров. Его живот был раздут, а сам он не мог передвигаться.

Молодые люди убили рептилию и оттащили его труп в деревню, где местные жители вскрыли змею. В желудке хищника обнаружили труп женщины, который змея уже начала переваривать. Ноги погибшей были обращены ко рту рептилии, что говорит о том, что она сперва схватила индонезийку за голову. Местные жители шокированы произошедшим и теперь боятся выходить на улицу, опасаясь, что подобные монстры ещё могут обитать где-нибудь в округе.

Ранее мы писали, что в Индии 40-килограммовый питон едва не задушил лесника. Мужчина вместо того, чтобы обезвредить опасное животное, принялся делать с ним фото.