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Политологи продолжают удивляться, сколько же могут «работать для пиппла» химатаки и различные отравления, якобы совершённые Россией. Однако интерес надо подогревать.

Когда нет никаких улик, нужно продемонстрировать косвенные действия. Великобритания сообщила, что купит у Срипалей их «отравленный дом». За него предлагается почти 500 тыс. долларов.

Во истину, не только не «отравился», но даже обогатился. «Отравленный» дом Срипалей в Солсбери оценен в 463 тыс. долларов. Эксперты уже обратили внимание, что согласно первоначальным данным, отравление произошло вовсе не там.

Видимо, всё происходит согласно русской поговорке, коль «взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Чтобы дать дополнительное подтверждение тому, что «отравление» имело место быть, Великобритания купит дом не только у Скрипалей. Недвижимости за приличное вознаграждение лишится и Ник Бейли. Это полицейский, который, якобы, прибыв первым на место мнимой смерти Скрипалей, тоже «отравился».

Помимо того, Великобритания выкупит всё имущество Скрипалей и Бейли, которое, по мнению правоохранителей этой страны, стало опасным для окружающих.

Исключением не станут не только автомобили, но, даже, предметы домашнего быта. Их, как говорится, нужно уничтожить полностью. Величина общей суммы сделки может превысить 1,3 млн долларов.

Воистину, шутят посетители Сети, насыпь хлорки на порог и позови «томми». Шаровая тема разбогатеть.