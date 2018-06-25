В Индонезии вели стрельбу по самолету

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В провинции Папуа, которая находится на острове Новая Гвинея, неизвестные злоумышленники открыли огонь по самолету небольших габаритов.

Данное происшествие в Индонезии произошло после того, как небольшой самолет прибыл в аэропорт, на борту которого находились 15 человек. Также сообщается о присутствии на борту полиции, которая прибыла следить за порядком на ближайших выборах. Злоумышленники вели стрельбу по самолету умышленно, но пока не понятны мотивы такого преступления. Как стало известно, пострадал член экипажа пилот. Он получил несколько огнестрельных ранений, но ему вовремя была оказана помощь.

Индонезийские СМИ связывают этот случай непосредственно с выборами, поскольку из-за инцидента их могут отложить.

Информации о злоумышленниках нет, но индонезийская полиция ведет расследование и ищет преступников.