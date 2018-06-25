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Мелания Трамп вышла в образе «учительницы» к студентам

Сегодня, 18:27

У первой леди США хватает скандалов в последнее время, поэтому речь перед студентами как раз имела связь с последним скандалом.

Жена Дональда Трампа Мелания Трамп вышла к студентам из штата Вирджиния в образе «учительницы». Надела женщина белую рубашку и черную юбку-макси. Обращаясь к молодой аудитории, она призывала быть более великодушными к окружающим. Многие приняли это как посыл к последнему скандалу, связанному с ней.

Когда девушка находилась на встрече в беженцами, на ней была куртка с надписью на спине «Меня это не трогает! А вас?». Это был самый настоящий скандал для американской общественности. Многие приняли это как неуважение к людям, к которым она сама же и приехала. Все СМИ Соединенных Штатов «облили грязью» Меланию. Муж старался защитить ее, говоря, что это было «сообщение» для журналистов, а никак не беженцам, но его никто и не слушал.

Позже активисты стали повторять одежду Миссис Трамп, только изменив надпись на спине «Меня это трогает!».

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