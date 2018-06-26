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В Венгрии родились четверо белых бенгальских тигрят

Сегодня, 03:30

Как сообщила служба новостей, животные родились в одном из частных венгерских зверинцев. 25 июня в СМИ поступила информация о рождении редких тигрят.

Оказалось, что в Венгрии скрывали от журналистов тот факт, что в зверинце родились четверо белых бенгальских тигрят. Как удалось выяснить, мальчик и три девочки-тигрята родились еще 2 месяца назад.

Представители зверинца сообщают, что за малышами ухаживают люди, поскольку мать тигрят этого сделать не может.

Зоологи утверждают, что зверята активные и имеют хороший аппетит. Их в дальнейшем будут переводить на твердую пищу.

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