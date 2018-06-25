Прыжки гигантского кита напугали японских моряков

Сегодня, 16:07

Накануне в один из портов Токио заплыл огромный морской житель, поставивший людей на уши пронзительной китовой песней и громкими плесканиями в воде.

Прыжки гигантского кита поймал на камеру случайный свидетель, расположившийся со смартфоном в 5 км к северу от береговой автостоянки на скоростной автомагистрали Токио-Бэй-Аква-Лайн. Уникальным видео мужчина поделился с журналистами, и уже через мгновение его крутили по центральным телеканалам.

Громкие плескания и китовая песня напугали японских моряков, проплывавших в сотне метров от развлекающегося млекопитающего. Морской гигант выпрыгивал на высоту до 5 м, утверждает автор видео. Отметим, «олимпийские прыжки» кита в кадр не попали, однако японцы беспрекословно поверили словам соотечественника.

На визит крупнейшего обитателя Земли отреагировала береговая охрана Токио. Стражи порядка на воде призвали моряков быть более бдительными при выходе из портов, дабы не наткнуться на китов.