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«Цифровой концлагерь»: В Швеции массово чипируют население

Сегодня, 05:15

Шведы не задумываются о том, что в скором времени сами могут передать контроль над своей жизнью в руки третьих лиц.

В Швеции стартовала кампания по чипированию граждан. Население массово чипируют якобы для обеспечения удобства пользования электронными сервисами, транспортом и комфортной оплаты товаров и услуг. В настоящее время на добровольное вживление в организм специального чипа записались более 3,5 тысячи человек. Предполагается, что посредством миниатюрного устройства под кожей между большим и указательным пальцем можно будет рассчитываться за проезд в общественном транспорте, открывать двери в квартиру или офис, оплачивать покупки и услуги.

В целом население Швеции, если не стремится лично приобщиться к техническому прогрессу, то положительно об этом отзывается. Социологические исследования показали, что большинство шведов хотели бы, чтобы их страна стала первооткрывателем в цифровом мире. Вместе с тем многих пользователей соцсетей настроения в шведском обществе удивили, а некоторых даже развеселили. В частности, есть мнение, что граждане Швеции добровольно соглашаются стать узниками властей и вступить в «цифровой концлагерь».

Ранее эксперты пришли к выводу, что биометрическая проверка скоро придёт на смену обычным методам защиты. PIN-коды и пароли уйдут, а сканирование радужной сетчатки глаза или отпечатка пальца станут обыденностью.

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