В США полковника американской армии уволили за кражу пулемета с авиабазы

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Военный как ни в чём не бывало унёс стрелковое оружие домой.

В США полковника американской армии уволили за кражу пулемета М240. Оружие пропало с авиабазы ещё в мае, однако установить причастного к хищению удалось лишь на днях. Инцидент имел место быть на территории объекта ВВС США Майнот в Северной Дакоте. Пилот Джейсона Бирса, как установило следствие, в определённый день просто вынес имущество с территории режимного объекта и хранил его у себя дома, надеясь, что военное руководство недосчитается пропажи.

В итоге пропажу пулемёта всё же обнаружили. В доме у полковника произвели обыск, в ходе которого нашли предмет преступления. В отношении теперь уже бывшего офицера возбудили дело. К слову, американские СМИ выяснили, что пропажа оружия на базе Майнот приобрела систематический характер. В мае военные потеряли ящик гранат для гранатомёта. По некоторым данным, он выпал из машины при транспортировке через территорию индейской резервации. Обнаружить пропажу до сих пор не удалось.

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