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В пригороде Дублина автомобиль наехал на группу пешеходов

Сегодня, 14:55

ДТП произошло у церкви Непорочного зачатия в Клондолкине. Три человека госпитализированы.

В пригороде Дублина около десяти часов утра автомобиль наехал на группу пешеходов. По предварительным данным, водителю транспортного средства стало плохо прямо во время управления машиной, в связи с чем, он потерял контроль над управлением.

Сообщается, что помимо водителя пострадали еще трое пешеходов, двое из которых госпитализировали в критическом состоянии, остальные пострадавшие получили лишь легкий ушибы и ссадины.

Сотрудники пожарной службы Дублина настоятельно просят жителей не приближаться к месту аварии. На месте ДТП работали несколько бригад парамедиков, пожарники и сотрудники полиции. Последние выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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