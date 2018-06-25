Любопытное НЛО преследовало дальнобойщика в Аргентине

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Пришельцы все чаще попадаются на глаза случайным свидетелям по всему миру. Благо сейчас у каждого второго человека есть смартфон, способный оперативно и, что самое главное, отчетливо запечатлеть «летающую тарелку».

Очередное «неопровержимое свидетельство существования инопланетян» пришло в Сеть из Аргентины, где любопытное НЛО назойливо преследовало дальнобойщика. По словам автора сенсационного фото, космический корабль пришельцев буквально завис над грузовиком, пытаясь не привлекать лишнего внимания. Латиноамериканская «летающая тарелка» имеет сравнительно небольшие размеры, из-за чего рассмотреть ее в небе довольно непросто.

«Форма НЛО не похожа на какой-либо известный человеку летающий объект, а размеры «тарелки» опровергают версию с огромной птицей. Мое открытие, без сомнения, заслуживает большого распространения», - прокомментировал встречу с любопытными пришельцами автор снимка.

В последнее время НЛО все чаще дают себя рассекретить в Аргентине, Перу и других странах Южной Америки. Скептики по-прежнему не верят «сказкам» якобы случайных очевидцев, называя их мастерами графических редакторов.