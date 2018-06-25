Колесо-гусеница: Армия США получила новое вооружение

Сегодня, 14:04

Даже военные внедорожники могут попадать в экстремальные ситуации, когда их приходится вытаскивать. Над тем, как уменьшить риск этого, работают многие умы.

Сейчас армия США получила новое вооружение. Это колесо-гусеница. Трансформер, действительно, впечатляет. Его возможности уже продемонстрированы.

Новое колесо способно к быстрой трансформации из круглой формы в треугольную и работе, как своеобразная танковая гусеница. Как сообщается изданиями США, это не влияет ни на скорость, ни на маневренность автомобиля.

Новинка сделана на базе внедорожника RWT. Сообщается, что, помимо того, машина получила адаптивную подвеску. Она способна, даже при максимальном крене, удерживать корпус в его горизонтальном положении.

Специалисты полагают, это преимущество станет более выгодным для армии США, чем наращивание броневого корпуса внедорожников, что сделает их существенно менее маневренными.

Эксперты уже оценили перспективность изобретения. Колесо-гусеница может, по их мнению, найти применение во многих сферах.

В то же время отмечается и проблематика. Она связана с тем, что замена в полевых условиях колеса, вышедшего из строя, является почти нереальной.