Корабль возрастом 500 лет обнаружили в Дании

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На берегу острова Зеландии строители обнаружили удивительную находку - старинный корабль. Скорее всего, корабль затопило из-за того, что вода ранее была немного дальше берегов архипелага.

Во время стройки один из строителей наткнулся на старые доски, которые оказались под песком. Несмотря на то, что судну уже почти 500 лет, оно неплохо сохранилось. Корабль полностью деревянный, доски крепились между собой с помощью железных самодельных гвоздей и канатов. Затем природным уплотнителем корабль делали прочнее.

По предварительным замеркам, судно достигает 16 метров в длину, а в ширину - 7. На данный момент это самая крупная находка в Дании. Исследователи выяснили, что судно строили из дубовых досок. На раскопки остальной части судна уйдет около месяца.