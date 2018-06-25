В заливе Таиланда исчезла вода

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Местные жители очень обеспокоены, ведь обычно подобные аномалии происходят перед большими цунами. Это происходит из-за землетрясения глубоко на дне океана.

Наблюдать странную аномалию могли жители Сиамского залива в Таиланде. Без всяких происшествий до этого, вода просто исчезла на несколько километров. На данный момент жители Таиланда бродят по бывшему дну океана, и собирают рыб и моллюсков, которые погибают без воды.

Объяснения подобной аномалии не могут найти даже знаменитые ученые. Такое в Сиамском заливе происходит впервые.

Ученые забеспокоились, ведь даже при самом сильном землетрясении вода может отходить от берега, но не на несколько километров. Пока что таиландцы ожидают, что будет дальше.