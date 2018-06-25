Британец смог найти пропавшего кота спустя 10 лет

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Животное пропало из-за ошибки с микрочипом. Считав данные с него, сотрудники британской организации по помощи питомцам решили, что это не тот кот, которого так искали.

Животное, кличка которого Гарри, пропало 10 лет назад, когда проживал вместе с хозяевами на территории графства Суффолк. Когда он пропал, владельцы обратились в соответствующую организацию, где проверили сведения по чипам. Из-за глюка системы работники заявили, что питомца нет в живых. Решив, что найти не получится, семейство завело нового кота. Однако чип не аннулировал, а продолжало уведомлять учреждение про свой новый адрес.

В итоге, кот всё-таки вернулся к первым владельцам. Если точнее, то к матери человека, который о нём больше всех переживал. За прошедшее время Гарри стал мужественнее и сильнее, но хозяев узнал. Стоит отметить, что такие истории часто случаются – люди встречаются со своими питомцами спустя годы. В основном, причина потери связи – резкий переезд.