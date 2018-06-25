Израиль атакуют «горящие презервативы»

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Боевики ХАМАС используют для своих нападений со стороны сектора Газа всё новые средства. Некоторые из них являются достаточно недорогими и «оригинальными».

Сейчас боевики атакуют Израиль, используя «горящие презервативы». Они применяются для поджога территорий.

Презервативы надувают, как воздушные шарики. Затем к ним привязываются тряпки или другие предметы, которые были предварительно пропитаны горючими веществами. Также на них размещают и взрывчатку.

Когда ветер является попутным, «горящие презервативы» запускаются в Израиль с территорий, близких к границам этого государства.

Там они падают, вызывая пожары, которые «разгоняет» сухая погода и сильный ветер. Сообщается, что «горящие презервативы» уже уничтожили до 2,5 тысяч гектаров, на которых были посевы или леса. Ущерб составляет миллионы долларов.

Израиль пытается сбивать столь необычные средства, которыми его атакуют, с помощью беспилотников. Пока они не могут эффективно противостоять обычным презервативам.

Для более дальних «забросов» огня ХАМАС применяет воздушные змеи.

Пресс-службой Израиля эти явления не считаются случайными, вызванными «народными развлечениями». Военное ведомство считает, что ХАМАС наладил массовое производство этих средств нападения и обучение персонала, как с ними обращаться.