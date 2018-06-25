Жители Окинавы на лодках протестовали против аэродрома США

Сегодня, 10:50

Не так давно японский остров охватила акция протеста. Дело в том, что местные жители таким образом высказывают свое недовольство против американского аэродрома.

Жители Окинавы провели в море акцию, в которой они протестовали против аэродрома США. Акция протеста проходила в море, возле Хэноко. 70 надувных лодок и байдарок понадобилось для организации данного протеста. Местные жители требуют убрать новую базу для аэродрома США. Проникнуть на саму базу им не удалось, поскольку их задержала береговая охрана.

Строительство данного объекта планируется с 17 августа. Для этого необходимо будет засыпать грунтом море в месте строительства американской взлетной полосы.

Как стало известно, присутствие США на острове давно стало глобальной проблемой для жителей и властей. При такой маленькой территории, американские объекты занимают более 70% всей территории острова.

Не так давно американский военный самолет F-15 потерпел крушение возле Окинавы.