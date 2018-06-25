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Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Сегодня, 09:49

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых, ежедневно бесстрашно заплывающих на глубину. Полакомиться человечиной зубастому монстру помешали ловцы рыбы.

В минувшую субботу двое американцев пришли порыбачить к проливу Сан-Луис в Техасе. Практически мгновенно рыбаки выловили с берега нечто огромное и сильное. Коллективными потугами товарищи сумели вытащить из воды гигантскую акулу-людоеда, способную в любой момент лишить их ноги или жизни.

Шокированные ловцы не знали, как поступить с огромным морским хищником, грозно демонстрирующим острые как бритва зубы. В итоге, было решено сделать трофейное фото и отпустить монстра обратно в пролив.

Жители побережья Сан-Луиса прокомментировали улов двух рыбаков. Судя по всему, купания детей и взрослых в кишащем акулами проливе не прекратятся. Можно бояться морских хищников, но бояться воды не стоит, считают отважные техасцы.

Кому-то заявления американцев показались смелым и правильным, а кто-то, услышав их, покрутил пальцем у виска. В любом случае, вряд ли кто-нибудь будет удивляться, если огромная акула-людоед нападет на человека в проливе Сан-Луис.

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