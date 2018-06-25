Вчера, 23:45

Герда Хассельфельдт, глава организации, дала интервью издательству Augsburger Allgemeinen, в котором рассказала о подготовленности «Красного креста» к различным ситуациям.

Как оказалось в результате исследования «Красного креста», в Германии не достаточно готовы к чрезвычайным ситуациям. Представитель организации привела к сведению стоимость затрат, которые они должны понести на помощь людям – это 100 млн. Такому населению необходимо выжить, и по крайней мере, им необходимы палатки, лекарства, одежда и как минимум продукты питания. Во время Холодной войны такое оснащение существовало, правда, после нее их ликвидировали.

Как сообщила Хассельфельдт, госпитали и системы электроснабжения на данный момент подвержены угрозам кибератак. Таким образом, «Красный крест» признал Германию неготовой к чрезвычайным ситуациям.