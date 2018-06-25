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Гигантское НЛО поймали на камеру жители Узбекистана

Сегодня, 09:16

Летающую «тарелку» огромных размеров засняли обитатели республики Каракалпакстан во время учений пожарных подразделений. Скандальное фото пришельцев спровоцировало нешуточные дискуссии в комментариях.

Жители Узбекистана пришли посмотреть на учения спасателей Каракалпакстана, параллельно фотографируя все вокруг. Позднее один из свидетелей «взорвал» Сеть снимком космического корабля гуманоидов. Гигантское НЛО «поймали» прямо над головами пожарных. Снимок получился довольно четким, поэтому спутать летающую «тарелку» пришельцев с самолетом или другим «человеческим» творением довольно сложно.

Сенсационная фотография стала причиной множественных споров в соцсетях. Если с позицией уфологов все предельно ясно, то ярости скептиков не было придела. Во-первых, предполагаемое НЛО попалось на камеру в сотне метров от толпы людей, а двое спасателей и вовсе смотрят в его сторону. Во-вторых, из-за огромной скорости космических корабль пришельцев не мог пролететь бесшумно и не привлечь внимание. Вердикт скептиков – наглый фотошоп.

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