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Житель Нижнего Тагила увидел НЛО, которое уничтожит человечество

Сегодня, 07:17

Сначала уфолог-любитель подумал, что это был обычный астероид, которых в космосе тысячи, однако когда объект приблизился, Валентин Дегтерев понял, что НЛО обладает сферической формой и сделано из металла.

Житель Нижнего Тагила заявил, что это точно не какой-либо астероид или комета, а настоящее НЛО, которое пока что можно увидеть только с космической станции. Уфолог очень долго рассматривал объект на снимках с МКС и сделал выводы, что НЛО сделано из металла, так как отражает лучи солнечного света, а также предположил, что оно уничтожит человечество.

Валентин Дегтерев объяснил, что он сделал такие выводы из-за того, что при приближении объекта на МКС якобы выключилось электропитание и камеры, что может свидетельствовать о негативном настрое инопланетных жителей.

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