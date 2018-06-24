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В США женщина вынуждена купать серьезно больного сына в отбеливателе

Вчера, 22:02

Несчастного малыша также необходимо протирать наждачной бумагой, о чем рассказала его мать Алисия Барбер. Такие процедуры проходят по два раза в неделю, а в остальные дни ребенок принимает ванну по 45 минут дважды в день.

В США женщина вынуждена купать серьезно больного сына в отбеливателе, ведь мальчик родился с редким заболеванием – ихтиозом арлекина, из-за чего кожа малыша покрыта чешуйками, которые нужно обеззараживать, а после этого отшелушивать наждачной бумагой. Помимо внешних дефектов, у новорожденного нарушена терморегуляция, а кожа легко поддается заражению, из-за чего в доме Алисия всегда поддерживается идеальный порядок.

Несчастная женщина рассказала, что сама чуть не погибла при родах и перенесла четырехкратное переливание крови. Медики поставили ужасный диагноз еще на 7-м месяце беременности и советовали сделать аборт, но Алисия Барбер так не поступила, а сейчас очень любит своего особенного ребенка. Семья собирает средства, благодаря которым малышу попытаются помочь лучшие медики страны.

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