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Нож, кровь и злобный взгляд - и все это на самом деле, хоть совсем недавно и было ночным кошмаром. Маркус рассказал, что уже никогда не забудет об этом, как бы не пытался, и он до сих пор боится засыпать по ночам.

Будучи ребенком, парень увидел страшный сон, что происходит со многими детьми и даже взрослыми. Однако в ту ночь призрак с черными глазами телепортировался из сна в реальность и даже ударил его, после чего растворился в воздухе. Маркус почувствовал жжение на лице, и оно действительно покраснело, а мистический мальчик с окровавленным ножом как будто завис перед глазами навсегда, преследуя и пугая своими черными глазами уже взрослого парня.

Другая девочка также видела страшный сон, но в ее случае пугает не просто появившаяся однажды черная тень, а постоянное преследование. Неизвестный мужчина также перенесся из ночного кошмара, где пытался убить девушку, но теперь Лорен встречает паранормальное явление практически в каждом темном переулке и даже своем доме.