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Юная гимнастка скончалась через неделю после ошибочно диагностированного гриппа

Сегодня, 20:37

В Великобритании врачи не смогли своевременно распознать у 16-летней спортсменки сепсис, из-за чего болезнь развилась слишком быстро, и девочка погибла.

Люси Эллис, 16-летняя гимнастка из Уэльса, попала в больницу, где врачи поставили ей диагноз грипп, и отправили домой на лечение. Отец девочки рассказал, что болезнь действительно сильно напоминала грипп, однако она развивалась невероятно быстро, и через неделю после ошибочно выставленного юная гимнастка почувствовала себя очень плохо, в связи с чем медики приняли решение о срочной госпитализации. Два часа пациентка с семьей в мучениях ожидали бригады специалистов из Лондона, которым предстояло преодолеть 240 км на вертолете до Ньюпорта, но девочка скончалась до их прибытия.

Ее отец, 45-летний Нилл Эллис, никогда не забудет последний разговор с дочкой в Турине на международном соревновании по гимнастике в 2017 году, где она сообщила ему, что умрет со спокойной душой, если будет знать, что смогла что-то привнести в этот мир и как-то его изменить.

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