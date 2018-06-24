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Бессмертный монстр до смерти напугал фермера из Парагвая

Сегодня, 20:23

Мерзкое существо ужасного вида с красными глазами терроризирует местное население.

Фермер Франсиско Молинас из Парагвая заявляет, что лицом к лицу встретился с мистическим зверем. Мужчина, владеющий животноводческим хозяйством в пригороде Лос-Седралеса, дал интервью местной прессе, в котором отметил, что в начале июня лично убедился в существовании чупакабры. Инцидент произошёл после того, как поздно ночью парагваец услышал непрекращающийся лай собаки. Зайдя в хлев, фермер обнаружил, что на земле лежали изувеченные козы с ужасными рваными ранами на шее.

В сарае также находилось некое существо, от одного вида которого у Молинаса перехватило дыхание. По словам мужчины, оно было покрыто шерстью коричневого окраса, скалилось и смотрело на него красными глазами. Фермер был с ружьём и произвёл в мерзкое существо несколько выстрелов. Несмотря на то, что все они были прицельными, чупакабра как будто не обращала внимания на оружие и пыталась напасть на Молинаса. Бессмертный монстр до смерти напугал фермера из Парагвая.

Услышав выстрелы из дома подоспел его сын с дробовиком и остальные родственники. Парень также открыл огонь по хищнику, который поспешил скрыться, как только увидел приближение группы людей. Фермеры ещё долго выслеживали таинственного зверя, но так и не смогли найти его. Многие по-прежнему сомневаются, что в Парагвае может быть чупакабра и считают, что Молинас просто встретил ягуара, однако сам мужчина полон уверенности, что ему повстречался именно это существо. Его она запомнит на всю жизнь.

Ранее в США нашли косвенное доказательство существования чупакабры. В Монтане в мае застрелили неопознанного зверя, который нападал на скот. Экспертиза ДНК показала, что науке не известен такой геном.

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