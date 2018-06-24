В Техасе рыбаки выловили из океана акулу со змеиными глазами

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Плавник морского монстра составлял в длину около полутора метров.

В США рыбаки стали очевидцами появления из морских глубин странного чудовища со змеиными глазами. Гигантское неведомое существо, которое американцы выловили из океана, напугало их самих и проходящих мимо людей. Инцидент произошёл в Техасе. Женщина, которая стала невольным свидетелем данной сцены, сообщила в соцсетях, что прогуливалась с друзьями по побережью. В определённый момент она заметила, что рыбаки пытаются вытащить из воды неведомое существо. Очевидцы рассказали, что глаза акулы не были обычными, больше всего они напоминали глаза змеи. Зрачки были сужены вертикально, что характерно большинству рептилий.

Гигантское чудище насторожило американку. Женщина призналась, что сильно испугалась. Раньше она никогда ничего подобного не видела. Плавник данной загадочной рыбы составлял около полутора метров в длину. Когда она решилась подойти к рыбакам поближе, то заметила, что они выловили из океана акулу. Издалека она не могла распознать морского хищника, однако в непосредственной близости она убедилась, что это действительно акула. Рыбаки после недолгих колебаний отпустили её в море.

Ранее мы писали, что в Британии на фото попал гигантский морской монстр. Его запечатлели туристы, которые поехали на экскурсию в Ла-Манше. В момент, когда люди находились в данной местности, существо выпрыгнуло из воды и напугало присутствующих поблизости людей.