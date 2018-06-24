В США бульдог стал самой уродливой собакой в мире

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В штате Калифорния провели в 30-й раз конкурс «Самая уродливая собака». Победителем в это раз стал английский бульдог. За такое «почетное» званиев городе Петалума боролись 14 псов.

Кличка победителя «Самая уродливая собака -2018»- Жа-жа, который имеет очень длинный язык и кривые лапы. Владельцам собаки вручили сертификат на сумму 1,5 тысячи долларов. Также организаторы подарили поездку в Нью-Йорк. Обладателю первого места из США, как оказалось, уже девять лет.

Удивительно, но даже самых некрасивых собак оценивает жюри, которое судит собак и в обычных чемпионатах.