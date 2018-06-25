Милый пес Бишон съел оторванный палец британки на ее глазах

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Охваченная болью травмы фитнес-тренер не смогла среагировать на жажду крови своего пушистого любимца.

Кончик указательного пальца инструктора по фитнесу Келли Кей был разорван из-за удара дверью и упал на пол. Но прежде чем кричащая 32-летняя женщина смогла поднять его, ее милый пес Бишон Фриз кросс съел оторванный палец британки на ее же глазах. После происшествия девушка вызвала скорую помощь, и её увезли больницу. А позднее она уже сама поехала к ветеринарам, чтобы проверить желудок питомца. К сожалению, найти палец так и не удалось. Врачи и ветеринары не смогли вернуть ей утраченную часть тела. Келли потеряла палец, а затем она провела большую часть следующего дня, на пластической операции в больнице East Grinstead в Восточном Сассексе. Несмотря на боль, девушка нашла время, чтобы опубликовать на Facebook пост, что ей придется отменить свой фитнес-класс Clubbercise, который должен был состояться.

«Привет, ребята. Мне очень жаль!!! Я ампутировала палец в двери, и моя собака съела его!!!! Будет держать всех в курсе, надеюсь, четверг будет в порядке! По дороге в больницу Ист-Гринстеда для пластической хирургии», - написала пострадавшая.

Келли живет с 31-летним мужем Соломом и их собакой в террасном доме в Ситтингборне, Кент. После операции она опубликовала селфи, выздоравливающей в больнице с гигантской повязкой на руке. Келли добавила: «Я вижу смешную сторону этой глупой неприятности».