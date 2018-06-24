«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

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Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату своего ребёнка.

Как правило, родители боятся зайти в детскую комнату, потому что там их может ждать беспорядок, который им придётся убирать, однако в этом случае ситуация куда сложнее. Пользовательница портала для молодых мам Mumsnet пожаловалась на странное образование, появившееся в комнате её дочери. Загадочный объект, по словам женщины, вырос в стене из ниоткуда. Он представляет собой мерзкий коричневый предмет. После того, как он появился, заботливая мама сразу же забрала из детской дочь и больше её туда не пускает.

Она опубликовала фотографию данного образования на портале и попросила совета. Пользователи начали гадать, что же это такое. Некоторые предположили, что речь может идти мистических вещах. Это может быть портал в другой мир или кокон Чужого, уверены участники обсуждения. Кто-то предположил, что это лишь огромная улитка. Женщине посоветовали потыкать палкой в этот предмет и посмотреть на его реакцию. Между тем, автор публикации заявляет, что боится самостоятельно предпринимать какие-либо меры, поскольку считает, Чужой или какое-то другое существо может убить её, оставив её дочь без защиты.

Ранее мы писали, что американец сфотографировал проникновение НЛО через грозовой шторм. Пришельцы якобы использовали молнию как прикрытие.