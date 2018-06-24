В избирательном участке в Турции люди устроили перестрелку

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В избирательном участке на юго-востоке Турции в уезде Суруч провинции Шанлыурфа произошел конфликт. В избирательный участок ворвались две группы людей и начали ругаться, после короткой словесной перепалки они взялись за оружие и устроили открытую перестрелку.

Очевидцы происходящего вызывали полицию. К моменту приезда стражей порядка три человека получили ранения. Раненых отправили в больницу, а остальных участников конфликта задержали. Следует напомнить, что 24 июня в Турции проходят президентские выборы и смена состава парламента. Результаты выборов не были оглашены.