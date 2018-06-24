"НЛО похищают детей": Девочка встретила в лесу прозрачного пришельца

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Когда семья решила пойти в лес на поиски веток, странный шум заставил их отвлечься и пойти к нему.

12-летняя девочка из штата Орегон, США, вместе с родителями отправились в лес за ветками, чтобы сделать лук. Во время поисков ребенок услышал шум, который издавался из глубины и направилась туда. Девочка встретила в лесу прозрачного пришельца.

Как позже она рассказала о своей встрече, перед ней стоял пришелец не более полутора метров ростом, практически прозрачного цвета, но отдаленно напоминал серый. Девочка также уточнила, что он передвигался безумно быстро, поэтому их встреча была около 10 секунд. После он испарился, но вновь появился на пару секунд и пропал бесследно.

Позже, когда семья вернулась домой, девочка после встречи с инопланетянином была настолько поражена, что даже нарисовала его. После рисунок стал известным в интернете. Пользователи сети отметили, что много раз слышали, как НЛО похищают детей и призвали быть осторожными.